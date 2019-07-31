Эксперт: леса, погибшие от пожаров на севере Сибири, будут восстанавливаться около 100 лет

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Хвойным лесам, пострадавшим от пожаров в северной части Восточной Сибири, для полного восстановления потребуется не менее 100 лет, сообщил ТАСС в среду старший научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Александр Брюханов.
"Горит северная тайга, и главная проблема, почему собственно ученые и экологи бьют тревогу, в том, что на севере леса восстанавливаются очень долго. <...> Если взрослое дерево на юге Сибири вырастает за 60-70 лет, то на севере региона для этого требуется не менее 100 лет", - сказал Брюханов.
По его словам, это объясняется тем, что из-за холодного климата у растений короткий вегетационный период. Таким образом, ежегодные приросты в северной тайге небольшие, и восполнение потерь занимает много времени.
Восточно-Сибирская тайга характеризуется разнообразием флоры. В ней произрастает множество видов растений, некоторые из которых относятся к эндемикам (виды, ограниченные в своем распространении территорией - прим. ТАСС). Флора Восточно-Сибирской тайги приспособлена выдерживать как очень высокие, так и экстремально низкие температуры.
По данным "Авиалесоохраны" на утро среды, в России тушат 147 лесных пожаров на общей площади свыше 100 тыс. га. При этом значительные площади леса охвачены огнем в отдаленной местности, где возгорания не тушат. Большинство пожаров зарегистрировано в Сибири - на территории Иркутской области и Красноярского края.