{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

Эксперт: леса, погибшие от пожаров на севере Сибири, будут восстанавливаться около 100 лет

По словам старшего научного сотрудника Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Александра Брюханова, из-за холодного климата у растений короткий вегетационный период
Сгоревший лес в Богучанском районе Красноярского края Пресс-служба НТЦ "Космические решения"/ТАСС
Описание
Сгоревший лес в Богучанском районе Красноярского края
© Пресс-служба НТЦ "Космические решения"/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Хвойным лесам, пострадавшим от пожаров в северной части Восточной Сибири, для полного восстановления потребуется не менее 100 лет, сообщил ТАСС в среду старший научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Александр Брюханов.

"Горит северная тайга, и главная проблема, почему собственно ученые и экологи бьют тревогу, в том, что на севере леса восстанавливаются очень долго. <...> Если взрослое дерево на юге Сибири вырастает за 60-70 лет, то на севере региона для этого требуется не менее 100 лет", - сказал Брюханов.

На эту тему

По его словам, это объясняется тем, что из-за холодного климата у растений короткий вегетационный период. Таким образом, ежегодные приросты в северной тайге небольшие, и восполнение потерь занимает много времени.

Восточно-Сибирская тайга характеризуется разнообразием флоры. В ней произрастает множество видов растений, некоторые из которых относятся к эндемикам (виды, ограниченные в своем распространении территорией - прим. ТАСС). Флора Восточно-Сибирской тайги приспособлена выдерживать как очень высокие, так и экстремально низкие температуры.

По данным "Авиалесоохраны" на утро среды, в России тушат 147 лесных пожаров на общей площади свыше 100 тыс. га. При этом значительные площади леса охвачены огнем в отдаленной местности, где возгорания не тушат. Большинство пожаров зарегистрировано в Сибири - на территории Иркутской области и Красноярского края.

 

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииНовосибирская область
Актер "Современника" арестован за ролик, оскорбляющий полицию
Он проведет под стражей восемь суток. По данным источника, речь идет о Дмитрии Смолеве
Читать полностью