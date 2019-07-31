Минобороны направило в Красноярский край авиагруппировку для тушения пожаров

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина направляет в Красноярский край авиагруппировку для тушения пожаров. Об этом сообщили в среду в ведомстве.

Лесные пожары в Сибири. Что делают власти? И как спастись от задымления?

"В соответствии с поручением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Кужугетовичем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае", - сообщили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что в ближайшие часы в Красноярск вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованные специальными водосливными устройствами.

По информации военного ведомства, в настоящее время экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку. "Привлекаемые экипажи военно-транспортной авиации ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России", - добавили в министерстве.