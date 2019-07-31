Спасатели обнаружили тело ребенка, пропавшего при купании в реке Лене в Якутии

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело ребенка, пропавшего при купании в реке Лене в Хангаласском районе Якутии. Поиски велись с 28 июля спасателями и волонтерами, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Тело пропавшей девочки на Еланке обнаружено", - сообщили в пресс-службе.

Трагедия произошла 28 июля на несанкционированном пляже недалеко от села Еланка Хангаласского района. При купании на несанкционированном пляже пропали двое детей. На место ЧП направились спасатели. Ими было извлечено тело одного ребенка.