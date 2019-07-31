Три человека пострадали при хлопке на Пермском пороховом заводе

ПЕРМЬ, 31 июля. /ТАСС/. Хлопок произошел на Пермском пороховом заводе, пострадали три человека, из них двое госпитализированы, сообщила ТАСС пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.

"На Пермском пороховом заводе произошел производственный инцидент - хлопок без последующего горения. Пострадали три человека, из них двое госпитализированы. Выбросов вредных веществ в атмосферу нет, угроза населению отсутствует. На месте работают оперативные службы, устанавливаются причины инцидента" - говорится в сообщении.