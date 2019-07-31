Мутко сообщил, что вторая волна паводка в Приангарье затронула 30 населенных пунктов

ТАСС, 31 июля. Вторая волна паводка в Иркутской области затронула 1,8 тыс. домов в 30 населенных пунктах, сообщил в среду на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в Приангарье вице-премьер Виталий Мутко.

"Уже 30 населенных пунктов подтоплено, 1801 дом, жилые дома, в которых проживают 3965 семей, три социально значимых объекта и, к сожалению, ряд объектов, которые уже начали восстанавливать", - сказал он.

Мутко обратил внимание на необходимость корректировки плана восстановления инфраструктуры на пострадавших от паводка территориях. В частности, вице-премьер попросил Минтранс и Росавтодор во время восстановления дорог после паводка подумать о федеральной трассе. Он предложил либо выводить трассу за пределы зоны затопления, либо поднимать дорожное полотно.

В Иркутской области проходит вторая волна дождевых паводков, подтопления произошли в восьми районах региона, в том числе тех, которые пережили наводнение месяц назад. Первая волна паводков прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть пропали без вести.