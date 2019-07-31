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Актер "Современника" арестован за ролик, оскорбляющий полицию

Он проведет под стражей восемь суток. По данным источника, речь идет о Дмитрии Смолеве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Полицейские в Москве задержали актера театра "Современник", который на видеозаписи в интернете дискредитировал своим поведением работу полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В сети интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, который дискредитировал своим поведением органы внутренних дел", - сообщили в столичном главке.

В результате проведенной проверки, отметили в столичной полиции, сотрудниками ГАИ совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по району Якиманка был установлен и задержан нарушитель - 37-летний актер театра "Современник".

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что, со слов мужчины, форму сотрудника органов внутренних дел ему предоставил блогер для съемок в клипе.

"В отношении задержанного возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды) и 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство")", - сообщили в ГУ МВД России по Москве. По результатам рассмотрения материалов по ст. 20.1 КоАП РФ судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток.

По данным источника ТАСС, речь идет об актере московского театра "Современник" Дмитрии Смолеве. Официальный комментарий театра получить пока не удалось.

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