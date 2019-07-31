В одном из районов Забайкалья из-за засухи ввели режим ЧС

ЧИТА, 31 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Краснокаменском районе на юго-востоке Забайкальского края из-за засухи, которая уже погубила часть посевов местных аграриев. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

"Учитывая сложную обстановку в агропромышленном комплексе на территории муниципального района, сложившуюся в результате почвенно-атмосферной засухи, высоких дневных температур и суховейных явлений, ввести на территории района режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

Местные власти должны подготовить для краевого Минсельхоза документы, которые нужны, для того чтобы пострадавшие аграрии получили компенсации. Они также разработают план по ликвидации последствий ЧС.

В начале недели глава краевого Минсельхоза Денис Бочкарев сообщил, что от засухи на юго-востоке Забайкалья пострадало около 30 тыс. га посевов. Глава Краснокаменского района Алексей Заммоев уточнял ТАСС, что в этом муниципалитете "погибло 12% посевной площади - несколько тысяч гектаров".