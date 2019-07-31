Полиция США считает, что стрелок из Калифорнии действовал один

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Молодой человек, застреливший в воскресенье троих на гастрономическом фестивале в городе Гилрой (штат Калифорния), действовал в одиночку. Об этом предварительном заключении следствия сообщил в среду телекомпании ABC шеф полиции города Скотт Смити.

"Наше расследование заставляет нас все больше и больше верить в то, что соучастника не было", - отметил он.

19-летний Сантино Уильям Леган в минувшее воскресенье убил шестилетнего мальчика, тринадцатилетнюю девочку и мужчину 25 лет, ранив двенадцать человек. Стрелявший был вооружен автоматом типа АК-47, приобретенном легально в этом месяце в штате Невада.

Нападавший проник на территорию, на которой проходил фестиваль, через ограждения. Он открыл огонь по людям и менее чем через одну минуту был застрелен тремя стражами порядка.