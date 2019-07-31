Минобороны создало оперативный штаб по тушению пожаров в Красноярском крае

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ создало в Национальном центре управления обороной оперативный штаб по тушению пожаров в Красноярском крае, на место вылетает группа во главе с заместителем министра обороны генералом армии Дмитрием Булгаковым. Об этом сообщается в заявлении ведомства, распространенном в среду.

"По указанию министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации создан оперативный штаб для координации деятельности сил и средств привлекаемых к оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае", - говорится в сообщении.

В релизе уточняется, что в Красноярск вылетает оперативная группа министерства под руководством Булгакова.

Ранее в министерстве сообщили, что создают авиагруппировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами. Их экипажи имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.

По данным федеральной "Авиалесоохраны" на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной зоне). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае - более 1 млн га и в Иркутской области - около 700 тыс. га. В тушении лесных пожаров задействовано 2,7 тыс. человек, 390 единицы наземной техники, 28 воздушных судов.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии.