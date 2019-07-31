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Мусоровоз насмерть сбил мальчика в Ставропольском крае

Ребенок переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Мусоровоз насмерть сбил девятилетнего мальчика в Минераловодском районе Ставропольского края, водитель мог проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, сообщил в среду отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по региону.

"31 июля около 13:00 мск в селе Левокумка на Мостовой улице водитель мусоровоза допустил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Мальчик погиб. Автоинспекторы изучают записи видеорегистратора из автомобиля очевидца происшествия. Предполагается, что водитель мусоровоза пытался проскочить регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора.

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