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Число пострадавших при хлопке на пороховом заводе в Пермском крае выросло до пяти

Два человека находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 31 июля. Число пострадавших в результате хлопка на пороховом заводе в Перми выросло до пяти человек. Об этом в среду ТАСС рассказал генеральный директор ФКП "Пермский пороховой завод" Олег Миргородский.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края, в среду на предприятии произошел производственный инцидент - хлопок без последующего горения. В результате ЧП пострадали три человека, двоих из них госпитализировали. Выбросов вредных веществ в атмосферу нет, угроза населению отсутствует.

"Пять человек изначально было пострадавших - двое тяжело, три - легко", - сказал Миргородский.

Он добавил, что из двоих тяжелых - один пострадавший получил ожоги 35% тела, второй - 60% тела, обследуются органы дыхания на предмет наличия ожогов. 

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