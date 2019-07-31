Следствие Петербурга просит арестовать главу компании "Норманн" по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Следствие направило в Выборгский районный суд Петербурга ходатайство о заключении под стражу руководителя одной из крупнейших строительных компаний в городе и Ленинградской области ООО "Норманн" Владимира Смирнова, которого подозревают в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС в среду сообщили в суде.

"Следствие просит избрать Смирнову меру пресечения в виде заключения под стражу. Смирнов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

В среду источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Смирнов задержан. Ранее сообщалось, что его задерживали в январе этого года по делу об особо крупном мошенничестве, которое расследует ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, затем он был отпущен под обязательство о явке, а позже в качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде.

В Петербурге у "Норманна" три объекта: ЖК "Ижора Парк", который по плану достраивается компанией E3 Group (сдача намечается в сентябре этого года), а также комплексы "На Заречной" и "Три апельсина". По последним двум объектам ведутся поиски инвестора для достройки. В Ленинградской области ГК "Норманн" приостановила возведение ЖК "Десяткино" и "Десяткино 2.0", ЖК "Яркий", ЖК "Морошкино". Все комплексы возводились во Всеволожском районе области. Всего у компании "Норманн" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области порядка 6 тыс. дольщиков.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 июля этого года признал ООО "Норманн" банкротом. Также деятельность ООО "Норманн ЛО" (является одним из юрлиц ООО "Норманн"), связанная с привлечением средств дольщиков, была приостановлена на 12 месяцев.