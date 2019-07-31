Чиновников Роспотребнадзора в Дагестане подозревают в превышении полномочий

МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Должностные лица управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Дагестане подозреваются в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы регионального управления СК Расул Темирбеков.

"Следственными органами СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела организации и обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора по Дагестану и четверых врачей Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - сообщил Темирбеков.

Следствием установлено, что в 2017 году начальник отдела организации и обеспечения деятельности регионального управления Роспотребнадзора, не имея на это полномочий, подписала распоряжение о проведении плановой выездной проверки в отношении одного из оздоровительных центров и санитарно-эпидемиологические заключения в отношении ряда общественных организаций о соответствии их деятельности государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также она подписала постановления о привлечении ряда должностных лиц коммерческих организаций к административной ответственности в виде предупреждений и административных штрафов.

Четверо врачей Центра гигиены и эпидемиологии республики изготовили и утвердили экспертные заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям помещений ряда организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, которые фактически не отвечали предъявляемым требованиям.

"Сегодня в рамках расследования уголовного дела следствием с привлечением сотрудников УФСБ и УЭБиПК МВД по Дагестану проведены обыски в служебных кабинетах и по месту жительства подозреваемых. В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств вины подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщил представитель ведомства.

Ранее в среду источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщал о выемке документов в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.