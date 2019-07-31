Причиной взрыва на пороховом заводе в Перми стала детонация специзделия

ПЕРМЬ, 31 июля. /ТАСС/. ЧП на пороховом заводе в Перми, при котором пострадали пять человек, произошло из-за детонации специзделия. Об этом в среду ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Олег Миргородский.

"[Инцидент произошел] при детонации специзделия, при работе с ним", - сказал Миргородский, не уточнив, какое изделие сдетонировало.

Он добавил, что преждевременно говорить о сумме ущерба, ее установят позже.

В среду днем на пороховом заводе в Перми произошел производственный инцидент - взрыв без последующего горения. Выбросов вредных веществ в атмосферу нет, угроза населению отсутствует. Двое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии - один человек получил ожоги 35% тела, второй 60%. Социальные службы завода работают с родственниками пострадавших.

Пермский пороховой завод - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ. В годы Великой Отечественной войны выпускал порох, заряды для крупнокалиберной артиллерии и для знаменитых "Катюш". В настоящее время выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам противовоздушной обороны, заряды двигателей для авиационных ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, порох для стрелкового оружия.