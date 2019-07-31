Медведев прибыл в Красноярск, где проведет совещание по ситуации с лесными пожарами

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду прибыл в Красноярск, где проведет совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибири. Глава правительства сделал остановку в Красноярске по пути в Дальневосточный федеральный округ.

Ранее в среду в регион по поручению Медведева для контроля ситуации с лесными пожарами на месте прилетел глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Также в Красноярске находятся руководители и представители ряда других федеральных ведомств.

Во вторник на совещании с вице-премьерами Медведев поручил усилить группировку МЧС в связи с лесными пожарами в Сибири и поставил перед руководителями регионов задачу взять ситуацию под личный контроль. Премьер подчеркнул, что пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, однако прогноз сложный и нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов.

В среду президент РФ Владимир Путин, рассмотрев доклад главы МЧС Евгения Зиничева, распорядился подключить Минобороны к тушению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Глава государства также поручил до особого распоряжения сохранить группировку Вооруженных сил, задействованную в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

По данным федеральной "Авиалесоохраны" на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной зоне). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае - более 1 млн га и в Иркутской области - около 700 тыс. га. В тушении лесных пожаров задействовано 2,7 тыс. человек, 390 единицы наземной техники, 28 воздушных судов.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии.