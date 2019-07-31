Медведев заявил, что тушить лесные пожары нужно на месте, а не из окон министерств

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что федеральный центр поможет регионам, где горят леса. При этом председатель правительства предупредил местных руководителей о необходимости лично контролировать ситуацию на месте.

Лесные пожары в Сибири. Что делают власти? И как спастись от задымления?

"Поддержку и помощь регионам по линии федерального центра и бюджета Российской Федерации мы, конечно, окажем. Но еще раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов", - заявил глава кабинета министров на совещании по ситуации с лесными пожарами в Сибири.

"Это очевидная вещь, просил бы всех еще раз вспомнить об этом", - сказал Медведев.

Во вторник на совещании с вице-премьерами председатель правительства также говорил о необходимости личного контроля со стороны губернаторов за ситуацией с лесными пожарами.

Сложная ситуация

Медведев назвал ситуацию с лесными пожарами в Сибири сложной, в том числе с учетом неблагоприятного прогноза.

"Положение сложное, горит много лесов, над рядом населенных пунктов наблюдается смог, задымление", - отметил премьер. "Прогноз, который существует в настоящий момент, сложный, неблагоприятный", - добавил он.

Премьер подчеркнул, что непосредственной опасности для населения от пожаров в Сибири нет, но борьбу с огнем нужно продолжать. "Непосредственной опасности для людей нет, но это не повод считать, что все пройдет само собой под влиянием погодных факторов или каким-то иным образом. Работу по тушению пожаров нужно усилить везде, прежде всего в тех регионах, которые в наибольшей степени этими пожарами затронуты", - сказал Медведев. Премьер также назвал главной задачей не допустить распространение огня на населенный пункты Сибири.