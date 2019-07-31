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Дело возбудили после гибели девочки в бассейне в Дагестане

Ребенок погиб 25 июля

МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели шестилетней девочки в бассейне в Кизляре, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы управления ведомства Расул Темирбеков.

"Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Следствием установлено, что должностные лица оздоровительного комплекса, расположенного в городе Кизляре, несмотря на отсутствие инструктора по плаванию, допустили людей к пользованию бассейном", - сообщил Темирбеков.

Девочка утонула 25 июля.

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