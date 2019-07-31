СМИ: во Франции полицейские изъяли из квартиры 14 ядовитых змей

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы изъяли 14 ядовитых змей у жителя курортного города Антиб, расположенного на Лазурном побережье. Об этом в среду сообщил телеканал BFM.

По его сведениям, полицейские при содействии специальных служб во время обыска в частной квартире обнаружили и изъяли 15 змей, среди которых были узкоголовая мамба, габонская гадюка, гремучая змея и несколько разновидностей кобр. "Из 15 изъятых видов только один не был опасным. В квартире было множество террариумов", - отметил представитель Национального управления по охоте и дикой природе Эрик Хансен.

По его словам, 42-летний хозяин квартиры знал о том, что нарушает закон, храня в своем жилище "самых опасных змей в мире". "У него не было ни разрешения на них, ни бумаг подтверждающих их происхождение. Он просто не мог купить их в обычном магазине или интернете, - пояснил Хансен. - Эти виды редко можно встретить даже в зоопарках, так как для их содержания и транспортировки необходимо обеспечить меры повышенной безопасности".

По словам самого хозяина квартиры, змей ему подарили друзья, которые не предупредили его об опасности, которую несут эти змеи. Мужчине грозит штраф в размере €150 тыс. и два года тюремного заключения.