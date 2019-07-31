В Нижнем Новгороде маршрутка столкнулась с автомобилем

ТАСС, 31 июля. Маршрутное такси и легковой автомобиль столкнулись вечером в среду в Нижнем Новгороде. В результате ДТП пострадали четыре пассажира маршрутки, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

ДТП произошло около 17:30 мск на Молитовском мосту в Нижнем Новгороде.

"По предварительной информации, водитель автобуса не выбрал безопасную для движения дистанцию и совершил столкновение с автомобилем, который столкнулся еще с двумя машинами. В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре пассажира автобуса", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.