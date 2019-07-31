В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе

ПЕРМЬ, 31 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов после взрыва на пороховом заводе в Перми, где пострадали пять человек, сообщило управление СК по Пермскому краю.

"Следственным отделом по Кировскому району города Перми следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.