В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе

ПЕРМЬ, 31 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов после взрыва на пороховом заводе в Перми, где пострадали пять человек, сообщило управление СК по Пермскому краю.
"Следственным отделом по Кировскому району города Перми следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям ответственных за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.
В среду днем на пороховом заводе в Перми при детонации специзделия произошел взрыв без последующего горения, пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы с ожогами.
Пермский пороховой завод - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Завод выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам противовоздушной обороны, заряды двигателей для авиационных ракет, порох для стрелкового оружия и другую продукцию.