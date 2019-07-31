В Калифорнии упал истребитель ВМС США

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Многоцелевой истребитель F/A-18E Super Hornet разбился в среду около базы ВМС США в Калифорнии. Об этом сообщается в Twitter ВМС США.

"F/A-18E приблизительно в 10:00 по времени Тихоокеанского побережья США (20:00 мск) разбился около станции авиации Военно-морских сил. Поисково-спасательная операция проводится", - говорится в сообщении.

Не уточняется, сколько человек было на борту истребителя. О судьбе летчика или летчиков пока не сообщается.

База China Lake расположена примерно в 201 км севернее Лос-Анджелеса.

В новость были внесены изменения (22:47 мск) - меняется источник информации, приводятся цитаты.