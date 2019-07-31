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При пожаре на предприятии ExxonMobil в Техасе пострадали 37 человек

Все они получили небольшие ожоги

ТАСС, 31 июля. По меньшей мере 37 человек пострадали при сильном пожаре в среду на промышленном предприятии нефтяного гиганта ExxonMobil около города Бейтаун. Об этом сообщила местная телестанция KPRC со ссылкой на сотрудника предприятия Джейсона Дюнкана.

По его словам, все пострадавшие получили небольшие ожоги, никто из них не госпитализирован.

Администрация Бейтауна в связи с сильным пожаром рекомендовала местным жителям срочно найти себе укрытие. Власти города уточнили, что пламя охватывает емкости с полипропиленом. ExxonMobil сообщила о начале мониторинга загрязнения воздуха в районе пожара.

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