СМИ: при крушении легкомоторного самолета в Финляндии погиб один человек

ХЕЛЬСИНКИ, 1 августа. /ТАСС/. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Финляндии в среду вечером на аэродроме Тампере-Пирккала, управлявший им пилот погиб. Об этом сообщила телекомпания Yle.

Как сообщили телекомпании в финском Агентстве транспорта и связи Traficom, речь идет о пилоте-ученике, в самолете находился только он один. Больше никто, по имеющимся на текущий момент данным, не пострадал

Причины случившегося пока неизвестны, полиция начала расследование. Аэропорт временно закрыт, ряд рейсов были перенаправлены в другие аэропорты или отменены.