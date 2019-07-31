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СМИ: при крушении легкомоторного самолета в Финляндии погиб один человек

Полиция начала расследование

ХЕЛЬСИНКИ, 1 августа. /ТАСС/. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Финляндии в среду вечером на аэродроме Тампере-Пирккала, управлявший им пилот погиб. Об этом сообщила телекомпания Yle.

Как сообщили телекомпании в финском Агентстве транспорта и связи Traficom, речь идет о пилоте-ученике, в самолете находился только он один. Больше никто, по имеющимся на текущий момент данным, не пострадал

Причины случившегося пока неизвестны, полиция начала расследование. Аэропорт временно закрыт, ряд рейсов были перенаправлены в другие аэропорты или отменены.

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