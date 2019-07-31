Жертвами обстрела боевиков в Алеппо стали четверо мирных граждан

ТАСС, 1 августа. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) открыли в ночь со среды на четверг огонь из минометных установок по мирным кварталам Алеппо. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на полицейские источники.

По его информации, в результате обстрела погибли четверо жителей, в том числе двое детей, и 25 получили ранения. Всем пострадавшим оказана помощь в местной больнице "Ар-Рази".

Артиллерия сирийской армии сразу нанесла ответные удары по позициям бандформирований в пригороде Рашидин и уничтожила несколько реактивных установок, из которых велся обстрел. В рядах противника есть убитые и раненые.

22 июля жертвами обстрела боевиков в Алеппо стали семь мирных жителей и десятки получили ранения.