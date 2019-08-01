В Хабаровском крае 80-летняя женщина обвиняется в убийстве трех человек

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Хабаровскому краю направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения дело 80-летней женщины, которая обвиняется в убийстве двух взрослых и одного ребенка. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.

"Отделом по расследованию особо важных дел направлено в прокуратуру края уголовное дело в отношении 80-летней жительницы поселка Березовка по обвинению в убийстве трех лиц и надругательстве над их телами", - сказал Долгалев.

30 января 2019 года на улице в поселке Березовка были обнаружены фрагменты тела мужчины. В течение суток была установлена личность погибшего: это 52-летний мужчина, снимавший комнату у 80-летней женщины. Она дала признательные показания, ее арестовали.

В ходе расследования стало известно про еще два убийства. По версии следствия, в 2005 году из-за конфликта по малозначительному поводу обвиняемая убила топором восьмилетнюю девочку, жившую с ней в одном доме. В марте 2013 года также топором она убила свою 77-летнюю знакомую за то, что та "вела себя надменно". Экспертиза признала женщину вменяемой.