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Замминистра обороны РФ прибыл в Красноярск для координации работ по тушению лесных пожаров

Дмитрий Булгаков проведет совещание с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС и местной администрации

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков прилетел в четверг в Красноярск для организации работ по тушению лесных пожаров в регионе. Он возглавляет оперативную группу военного ведомства по тушению пожаров.

Булгаков проведет совещание с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС и местной администрации.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной местности). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га) и Иркутской области (около 700 тысяч га). В тушении задействовано 2,7 тысячи человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

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