Первый военно-транспортный Ил-76 прибыл в Красноярск для тушения лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Первый самолет военно-транспортной авиации Ил-76 прибыл в аэропорт Красноярска для тушения лесных пожаров. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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"В Красноярске приземлился первый Ил-76. Он совершил перелет из Оренбурга. Самолет оснащен водосливными авиационными приборами емкостью 42 тонны", - сказали в пресс-службе.

В Красноярском крае создается авиагруппировка для оказания помощи в тушении лесных пожаров в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ. Передислокация осуществляется из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областей.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной местности). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га) и Иркутской области (около 700 тысяч га). В тушении задействовано 2,7 тысячи человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.