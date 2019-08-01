Пожары под Красноярском будут тушить одновременно четыре-пять самолетов

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Очаги пожаров в Красноярском крае будут тушить одновременно четыре-пять военно-транспортных самолетов Ил-76. Об этом сообщил в четверг заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

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"Очаги пожаров будут тушиться одновременно четырьмя-пятью самолетами. Самолеты будут идти друг за другом. Только так пожар можно будет потушить", - сказал он на совещании с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС и местной администрации.

Генерал отметил, что на каждый самолет прибыло по два экипажа, чтобы обеспечить оперативную сменяемость. Он сообщил, что пожары не несут угрозы населенным пунктам. По словам Булгакова, в Кодинске разворачивается наземный эшелон из 500 человек, но задействовать его для тушения пожаров пока преждевременно.

Булгаков также отметил, что полеты Ил-76 должны вписаться в график гражданских рейсов аэропорта Красноярска. "Полеты прибывшей для тушения пожаров военно-транспортной авиации должны вписаться в график гражданских рейсов аэропорта Красноярска", - сказал он на совещании с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС и местной администрации.

По словам генерала, для эффективного тушения пожаров в регионе необходимо тщательно проработать с администрацией аэродрома Красноярска вопросы обеспечения заправки авиатехники ВКС топливом и водой.

В Красноярском крае создается авиагруппировка для оказания помощи в тушении лесных пожаров в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ. Передислокация осуществляется из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областей.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной местности). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га) и Иркутской области (около 700 тысяч га). В тушении задействовано 2,7 тысячи человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.