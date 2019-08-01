В Москве пресечена деятельность мошенников в сфере автострахования

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД пресекли деятельность преступной группы, которая занималась мошенничеством с автостраховками. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность организованной группы, пятеро участников которой подозреваются в мошенничестве в сфере автострахования", - сообщила она.

По данным МВД, злоумышленники от имени юридических лиц подавали в страховые компании подложные документы, в том числе экспертные заключения независимых технических экспертиз с завышенной стоимостью ущерба причиненного транспорту в результате ДТП. Затем они получали от страховых компаний денежные средства в виде страховых возмещений. Всего им инкриминировано более 100 подобных эпизодов.

"Сотрудниками правоохранительных органов проведено 12 обысков по местам проживания фигурантов и в офисном помещении, в результате которых обнаружены печати и штампы различных организаций. Изъяты оргтехника, флеш-накопители с реестрами выплатных дел и их оригиналы, а также исковые заявления в суды", - сообщила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159) УК РФ.

Волк отметила, что двоим подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.