Гидрологи ожидают, что первая волна паводка на Амуре подойдет к Хабаровску к концу недели

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Гидрологи ждут первую волну смещающегося с Амурской области паводка на Амуре у Хабаровска к концу недели. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края в четверг.

"По прогнозу гидрологов, первую волну у Хабаровска ожидают уже на этих выходных. Уровень реки поднимется до 430-470 см. При таких отметках начнется активное подтопление дач на островах Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный у города", - говорится в сообщении на сайте.

Уточняется, что всего в зону возможного подтопления попадают 3,7 тыс. дач. При уровне 470 см вода подтопит только часть участков, однако к 8-9 августа, когда подойдет вторая волна паводка и уровень воды повысится до 630-650 см, река затопит уже все дачи.

Вторая волна

Вторая волна паводка, по данным регионального ГУ МЧС России, может привести и к подтоплению низких мест самого города, а также частного сектора, расположенного вблизи реки. В городе в зону риска попадают улицы Богачева, Мельничная, Тимирязева, Штормовая, Правобережная, подтопит также водозабор в районе остановки "Красная речка" и подъездную дорогу к ТЭЦ-3. Из-за подъема уровня Амура со 2 августа в Хабаровске перенесут причалы теплоходов, посадка будет происходить с остановки "Прибрежная". Власти и спасатели рекомендуют дачникам заранее вывезти урожай и вещи.

В Комсомольске-на-Амуре, который находится ниже по течению, пик паводка ожидают к 14-16 августа.

"Гидрологи прогнозируют, что он будет не такой силы, как предполагалось ранее. По мере добегания гребня вода разольется по поймам. Максимальная отметка должна составить 6 м при опасной в 6,5 м, но ориентироваться все равно будем на самый критичный сценарий, поэтому город уже ввел режим ЧС и активно готовится, предупреждает жителей и дачников. При 6 м может подтапливать приусадебные участки и низкие места", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука.

В четверг уровень Амура у Хабаровска на 11:00 (04:00 мск) составляет 373 см, в ближайшие двое суток ожидается рост еще на 60-70 см. У Комсомольска-на-Амуре уровень реки - 203 см. Паводок на Амуре сформировался из-за сильных дождей, которые прошли в Амурской области. В Хабаровском крае на этой неделе также идут дожди.