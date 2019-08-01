Аэропорт Иркутска не смог принять 12 самолетов из-за тумана

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Аэропорт Иркутска утром в четверг из-за тумана не смог принять 12 самолетов, выполнявших в том числе международные рейсы, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия. Самолеты ушли в Красноярск, Улан-Удэ и Братск.

"12 самолетов [не принял аэропорт], шесть самолетов направлены в Красноярск, четыре - в Улан-Удэ, два - в Братск", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что до 08:00 по местному времени (03:00 мск) самолеты также не отправлялись из Иркутска. Сейчас условия позволяют им вылетать.