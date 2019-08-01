Экипажи самолетов Ил-76 завершили перебазирование в Красноярск для борьбы с пожарами

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации завершили в четверг перебазирование из пунктов постоянной дислокации в аэропорт Красноярска для тушения природных пожаров. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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"Технический состав приступил к заправке выливных авиационных приборов и подготовке авиационной техники к предстоящим вылетам. Установленные на самолетах выливные авиационные приборы ВАП-2 способны забирать по 42 тонны воды. Летчики уже изучили маршруты проведения полетов на применение и погодные условия в районах наиболее крупных пожаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи прибыли из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областей, преодолев свыше 4 тыс. км.

Ранее в министерстве проинформировали, что создают авиагруппировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной местности). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га) и Иркутской области (около 700 тысяч га). В тушении задействовано 2,7 тысячи человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.