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Совершивший внеплановую посадку в Красноярске самолет прибыл в Иркутск

Борт прибыл в 5:10 мск

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7 Airlines, совершивший внеплановую посадку в Красноярске из-за тумана и дыма от лесных пожаров, прибыл в Иркутск в 5:10 мск, передает корреспондент ТАСС.

Борт вылетел из аэропорта Домодедово в 19:00 мск в среду, в Красноярске он сел в 01:30 мск.

Аэропорты в Иркутске и в Чите не принимали рейсы из-за дыма, смешавшегося с туманом. Дым от лесных пожаров сначала появился в Красноярске и других городах Сибири, а затем достиг Урала и Поволжья.

В России горит около 3 млн га леса. Основные их площади приходятся на Якутию, Красноярский край и Иркутскую область.

Теги
РоссияИркутская областьКрасноярский край
Лесные пожары в России
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