СМИ: один палестинец убит в перестрелке с солдатами Израиля на границе Газы

ТАСС, 1 августа. Один палестинец был убит в перестрелке с израильскими военными на границе блокированного сектора Газа. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Times of Israel со ссылкой на заявление представителя израильской армии.

По его словам, "палестинец в форме движения ХАМАС, вооруженный автоматом и гранатами, пересек границу сектора Газа и открыл огонь по группе израильских солдат". Ответными действиями палестинец был застрелен.

Армейский представитель добавил, что в перестрелке ранения получили офицер и двое израильских солдат. Они доставлены в госпиталь.

Комментариев со стороны палестинского движения ХАМАС по поводу инцидента у границы Газы до сих пор не поступало.

Ранее сообщалось, что после этой перестрелки израильская армия нанесла несколько ударов по позициям ХАМАС, расположенным в блокированном секторе. Атаке подверглись позиции палестинского движения восточнее города Хан-Юнис. О возможных жертвах бомбардировок или причиненном ущербе не сообщается.