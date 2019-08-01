Пожар начался в жилом доме в центре Москвы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пожар начался в четверг утром в жилом доме на улице Доброслободская в центре Москвы, к настоящему моменту огонь распространился на крышу здания. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар начался на третьем этаже дома и переходит на крышу. Идет густой черный дым", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь пожара составляет 300 кв. м.

"По уточненным данным, ЧП произошло по адресу: Доброслободская улица, 10с3. Площадь пожара составляет 300 кв. м. Идет густой черный дым", - сказал собеседник агентства.

На место происшествия прибыли пожарные, проводится ликвидация горения.

В новость внесены изменения (08:18 мск) - добавлена информация о площади пожара.