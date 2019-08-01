Полицейские изъяли около 50 тонн этилового спирта в ходе спецоперации в Подмосковье

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли около 50 тонн контрафактного этилового спирта и задержали шестерых человек во время спецоперации в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Злоумышленники в Павловском Посаде организовали производство по розливу алкоголя под видом водки, коньяка, виски, амаретто и других спиртосодержащих напитков в канистры объемом от 5 до 20 литров. Произведенную продукцию правонарушители отгружали на хранение в складские помещения, расположенные в Балашихе и реализовывали в дальнейшем крупными и мелкими партиями постоянным клиентам, осуществлявшим свою деятельность на территории Московского региона и близлежащих областей", - сказала она.

Подозреваемые также поставляли этиловый спирт лицам, использующим в дальнейшем данную продукцию для производства контрафактного алкоголя, а также мелким покупателям, реализующим ее в розницу. По предварительным данным, злоумышленники закупали ежемесячно около 50 тонн этилового спирта, который поставлялся из Северо-Кавказского региона под видом медицинского концентрата для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм с массовой долей этилового спирта 93%.

"В ходе крупномасштабного мероприятия сотрудниками полиции по местам нелегального производства и хранения спиртосодержащей продукции обнаружено и изъято свыше 50 тонн этилового спирта и алкоголя, оборудование для розлива, а также три грузовых автомобиля, на которых осуществлялась регулярная перевозка фальсифицированного товара. Задержаны шестеро подозреваемых в нелегальном обороте алкогольной продукции", - добавила Петрова.

По ее словам, изъятая продукция передана на ответственное хранение уполномоченной организации. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.