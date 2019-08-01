Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве Жуков не признает вину

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Задержанный по делу о массовых беспорядках в центре Москвы Кирилл Жуков не признает свою вину. Об этом журналистам сообщил глава правозащитной организации АГОРА Павел Чиков, адвокат которой оказывают правовую помощь задержанному.

"Вину ни в насилии, ни в массовых беспорядках он не признает. Кирилл сейчас задержан на 48 часов. Завтра суд по мере пресечения", - заявил Чиков.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) после проведения несогласованного митинга 27 июля в центре Москве. Оно стало четвертым уголовным делом, возбужденным по факту митинга. Ранее были возбуждены три уголовных дела по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По данным следствия, накануне проведения митинга организаторы размещали в интернете призывы к участию в нем, допуская, что могут быть спровоцированы массовые беспорядки. В результате участники акции грубо нарушали общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и перекрыли движение на ряде улиц. Санкция ст. 212 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.