{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

Первая пара самолетов Ил-76 вылетела из Красноярска для тушения пожаров

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что каждый борт несет 42 тонны воды, они направляются в Эвенкийский район
Вылет самолета Ил-76 из аэропорта Красноярска на тушение пожаров Дмитрий Никитенко/ТАСС
Описание
Вылет самолета Ил-76 из аэропорта Красноярска на тушение пожаров
© Дмитрий Никитенко/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Первые два военно-транспортных самолета Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения природных пожаров. Каждый борт несет 42 тонны воды, говорится в распространенном в четверг сообщении Минобороны РФ.

На эту тему

"Первые два Ил-76 вылетели для тушения пожаров. Они отправились в Эвенкийский район, который находится на расстоянии 507 километров северо-восточнее Красноярска", - сказали в Минобороны.

Самолеты прибыли в Сибирь из Оренбургской и Ульяновской областей.

"Полеты прибывшей для тушения пожаров военно-транспортной авиации должны вписаться в график гражданских рейсов аэропорта Красноярска", - цитирует пресс-служба заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова по итогам совещания с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС, Минлесхоза и местной администрации.
По словам замминистра, для эффективного тушения пожаров в регионе необходимо тщательно проработать с администрацией аэродрома Красноярска вопросы обеспечения заправки авиатехники Воздушно-космических сил топливом и водой.

На эту тему
Лесные пожары в Сибири. Что делают власти? И как спастись от задымления?

По данным федеральной Авиалесоохраны на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной местности). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га) и Иркутской области (около 700 тыс. га). В тушении задействовано 2,7 тыс. человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

 

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииКрасноярский край
Лесные пожары в России
МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири
В ведомстве заявили, что площадь возгораний увеличилась из-за недостаточных мер по их тушению
Читать полностью