Первая пара самолетов Ил-76 вылетела из Красноярска для тушения пожаров

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Первые два военно-транспортных самолета Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения природных пожаров. Каждый борт несет 42 тонны воды, говорится в распространенном в четверг сообщении Минобороны РФ.

"Первые два Ил-76 вылетели для тушения пожаров. Они отправились в Эвенкийский район, который находится на расстоянии 507 километров северо-восточнее Красноярска", - сказали в Минобороны.

Самолеты прибыли в Сибирь из Оренбургской и Ульяновской областей.

"Полеты прибывшей для тушения пожаров военно-транспортной авиации должны вписаться в график гражданских рейсов аэропорта Красноярска", - цитирует пресс-служба заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова по итогам совещания с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС, Минлесхоза и местной администрации.

По словам замминистра, для эффективного тушения пожаров в регионе необходимо тщательно проработать с администрацией аэродрома Красноярска вопросы обеспечения заправки авиатехники Воздушно-космических сил топливом и водой.