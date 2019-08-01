В Москве мужчина погиб после падения на пути в метро

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Мужчина, упавший под поезд на станции "Бульвар Дмитрия Донского" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД на Московском метрополитене.

"Около 07:55 мск на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 24-летний житель столицы упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Сотрудники УВД на метрополитене незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи, который по прибытию на место констатировал смерть мужчины", - сказали в полиции.

По факту смерти пассажира проводится проверка. "Заказан обзор видеонаблюдения. Информация о происшедшем направлена в следственные органы для принятия процессуального решения", - отметили в пресс-службе.

В настоящий момент поезда по Серпуховско-Тимирязевской линии ходят в штатном режиме.