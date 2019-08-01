В МЧС заявили, что лесные пожары в России могут серьезно отразиться на экологии

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Лесные пожары, действующие на территории Сибири и Дальнего Востока, могут привести к серьезным экологическим и климатическим последствиям. Такое мнение высказал в четверг журналистам главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС РФ Ирэк Хасанов.

"Загрязнение атмосферы большим количеством продуктов горения при крупных пожарах может приводить к крупным экологическим и климатическим последствиям", - сказал он.

В качестве примера эксперт привел 1972 и 2010 годы, когда в общей сложности сгорело более 1,4 тыс. га лесов. По оценке Хасанова, тогда в атмосферу было выброшено от 15 до 20 млн тонн оксида и диоксида углерода.

Кроме того, природные пожары на большой площади начинают сами себя поддерживать: вокруг них повышается температура, а дым не пускает атмосферные циклоны с осадками.