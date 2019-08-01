В жилом доме в Сыктывкаре произошел хлопок газа

СЫКТЫВКАР, 1 августа. /ТАСС/. Хлопок газа без последующего возгорания произошел в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Сыктывкаре. Проживавшая в квартире женщина 1936 года рождения получила незначительные ожоги и была доставлена в больницу, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Республике Коми.

"1 августа в 07:52 мск в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме по адресу: Октябрьский проспект, 49, в квартире на третьем этаже при включении газовой плиты произошел хлопок газа без последующего возгорания. В результате хлопка конструкции дома не повреждены. Погибших нет. Женщина 1936 года рождения, проживающая в квартире, получила незначительные ожоги рук и лица, доставлена в Эжвинскую городскую больницу", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, в результате происшествия выбило стекла на кухне квартиры.