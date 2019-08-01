Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене россиянина Антонца в СИЗО

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московский городской суд в четверг признал законным арест гражданина России Константина Антонца, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал судья Николай Ткачук. Материалы дела и судебные заседания закрыты от прессы и общественности в связи с наличием в деле грифа "секретно".

Ранее Лефортовский суд арестовал Антонца до 3 сентября. Он отказался от защитников, однако сам обжаловал арест. Ему предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Вину он не признает, считает свое дело сфабрикованным.

Вместе с тем известно, что супруга обвиняемого Антонина Зимина проходит с ним по одному делу. Ей также предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), она уже более года находится в СИЗО "Лефортово". Вину она не признает.

Зимина работала директором Балтийского центра диалога культур, где также работал и ее супруг, затем стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Подробности ее уголовного дела не разглашаются.