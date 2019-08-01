Глава СК направил в регионы Сибири следователей для установления причин лесных пожаров

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил следователей центрального аппарата СК в пожароопасные регионы страны для установления причин лесных пожаров. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Лесные пожары в Сибири. Что делают власти? И как спастись от задымления?

"В связи с непрекращающимися лесными пожарами в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, угрожающими здоровью жителей и влекущими уничтожение ресурсов страны, Александр Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета в пожароопасные регионы", - сказала Петренко.