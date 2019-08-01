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Лесные пожары в России
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Глава СК направил в регионы Сибири следователей для установления причин лесных пожаров

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил следователей центрального аппарата СК в пожароопасные регионы страны для установления причин лесных пожаров. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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"В связи с непрекращающимися лесными пожарами в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, угрожающими здоровью жителей и влекущими уничтожение ресурсов страны, Александр Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета в пожароопасные регионы", - сказала Петренко.

 

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияЛесные пожары в России
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