В Татарстане задержан обвиняемый в поджогах исторических зданий XIX века

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Зеленодольске обвиняемого в поджоге двухэтажных зданий, которые входят в комплекс "Полукамушки" XIX века. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, с 29 мая по 9 июля на улице Карла Маркса и в Красном переулке города Зеленодольска было совершено несколько поджогов двухэтажных зданий, которые входят в комплекс "Полукамушки" постройки конца XIX - начала XX века, внесенный в 2017 году в реестр памятников культурного наследия Республики Татарстан.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 30-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчина свою вину признал частично, пояснив, что совершил пять поджогов домов, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент следователями следственного одела ОМВД России по Зеленодольскому району фигуранту предъявлено обвинение", - сказала Волк.

Она также отметила, что в обвиняемый находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ") и 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").