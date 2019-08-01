Шаманы начали обряды по вызову дождя для тушения лесных пожаров в Сибири

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 августа. /ТАСС/. Шаманы коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и других регионов России начали проводить обряды по вызову дождя, чтобы потушить лесные пожары в Сибири. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель коренных малочисленных народов Югры, фольклорист Тимофей Молданов.

"Вот-вот пойдут [дожди в Сибири]. Обряды мы начали, чтобы они пошли. К нам [шаманам из Югры] подключились шаманы других народов. Среди них ненцы, долганы, мари, коми, якуты. Сегодня и завтра будем проводить ритуалы", - сказал собеседник агентства.

Накануне Молданов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" обратился к шаманам по всей стране с просьбой провести обряды по вызову дождя, чтобы защитить леса, горящие в Красноярском крае, Иркутской области и других регионах.

По данным федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана", в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной зоне). Самая большая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га), Иркутской области (около 700 тыс. га). В тушении лесных пожаров задействованы 2,7 тыс. человек, 390 единиц наземной техники, 28 воздушных судов. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.