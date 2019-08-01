Девять поездов задерживаются в Ростовской области из-за остановки состава по техпричине

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Девять пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области после остановки по техническим причинам поезда Санкт-Петербург - Сухум, сообщается в четверг на сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Сегодня в 07:49 мск на перегоне Тарасовка - Глубокая Ростовского региона СКЖД по техническим причинам произошла остановка пассажирского поезда №480 Санкт-Петербург - Сухум. В настоящее время его задержка составляет около двух часов", - говорится в сообщении.

По данным СКЖД, до полутора часов задерживается пригородный поезд Лихая - Кутейниково, а также поезда дальнего следования Адлер - Череповец, Новосибирск - Адлер, Адлер - Киров, Новороссийск - Архангельск, Томск - Анапа, Адлер - Воркута, Москва - Грозный.

"РЖД предпринимает необходимые меры для ввода задержанных поездов в график", - говорится в сообщении.