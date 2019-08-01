Более 800 населенных пунктов России находятся в зоне задымления от лесных пожаров

ТАСС, 1 августа. Более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления от лесных пожаров, действующих в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Лесные пожары в Сибири. Что делают власти? И как спастись от задымления?

"Наиболее сложная обстановка складывается на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области, где в 804 населенных пунктах 38 районов наблюдаются задымления", - сказал собеседник агентства. Для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе организован круглосуточный мониторинг на 77 постах наблюдения.

В тушении пожаров в Красноярском крае и Якутии задействована авиация МЧС. "МЧС России привлекло к тушению два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8, которые осуществили более 25 сбросов воды общей массой свыше более 260 тонн", - рассказали в МЧС.

Кроме того, для тушения природных пожаров в Красноярский край прибыли аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Хакасии и Кемеровской области в составе 100 человек и 15 единиц техники. Еще 100 человек дополнительно направлены в Иркутскую область из Уральского учебно-спасательного центра, в Якутию прибыли 40 человек из Камчатского спасательного центра. "В готовности к реагированию находятся аэромобильные группировки подразделений МЧС России Дальневосточного и Сибирского федеральных округов с необходимой техникой, оборудованием и снаряжением", - добавили в министерстве.

Всего в тушении пожаров от различных служб задействовано более 2,8 тыс. человек, используется 390 единиц техники.