На Дальнем Востоке и в Сибири остаются подтопленными 83 населенных пункта

ТАСС, 1 августа. Паводки подтопили 83 населенных пункта в трех регионах Дальнего Востока и одном регионе Сибири, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"В настоящее время на территории Бурятии, Хабаровского края и Амурской области остаются подтопленными 39 населенных пунктов, 480 жилых домов, 1035 приусадебных участков, два социально значимых объекта и 34 участка автодорог", - сказали в ведомстве.

На Дальнем Востоке прогноз развития паводка положительный, уровень воды в реках падает. От воды за сутки освободились три населенных пункта со 189 домами.

"На сегодняшний день в 44 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными 1786 домов, 2522 приусадебных участка, четыре социально-значимых объекта, 19 участков автомобильных дорог", - сказали про ситуацию в Сибири в МЧС.