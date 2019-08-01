Суд арестовал двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане

КАЗАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Суд в Татарстане арестовал двух сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемых в подготовке теракта , передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Руслан Шамсутдинов и Ильшат Зайнагутдинов будут находиться под стражей до 29 сентября.

Второй фигурант дела не согласился с предъявленным обвинением и просил суд избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. "То, что мне инкриминируют, я не совершал. Скрываться не собираюсь", - сказал он.

Как сообщалось накануне, ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане, который готовили двое сторонников ИГ. Они были задержаны, у них изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Ранее первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман на коллегии Генпрокуратуры России сообщил, что правоохранительными органами России в первом полугодии этого года было предотвращено 17 попыток организовать террористические акты.

В новость внесены изменения (12:00 мск) - добавлена информация об аресте второго подозреваемого.