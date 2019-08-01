ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /ТАСС/. Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

"В Беломорске группа из 10 туристов не выходит на связь. В последний раз на связь они выходили 24 июля, маршрут должен был закончиться 29 июля", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Туристы вышли на пяти байдарках, не встав на обязательный учет туристических групп в МЧС. Они сообщили спасателям 24 июля, что знают о шторме и идут в поход с достаточным запасом еды и воды, чтобы переждать его.

Родственники пропавших сообщили МЧС, что они могут ждать улучшения погоды на одном из островов.

На море сейчас сильный ветер. Туристов начнут искать, как только это позволят погодные условия.